Yangın bölgesine takviye sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangın bölgesine takviye sürüyor

Yangın bölgesine takviye sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'nin ağırlıklı olarak güney kesimini etkisi altına alan orman yangınlarına karşı Muğla'da mücadele veren Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, BUSKİ'den 5 su tankeri ve 10 personel takviyesi daha yapıldı.

Türkiye'nin ağırlıklı olarak güney kesimini etkisi altına alan orman yangınlarına karşı Muğla'da mücadele veren Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, BUSKİ'den 5 su tankeri ve 10 personel takviyesi daha yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve büyük kısmı kontrol altına alınsa da halen yer yer devam eden orman yangınlarıyla mücadele fasılasız sürüyor. Yangınların başladığı ilk andan itibaren 7 araç ve 22 personelle Muğla Marmaris'te yangınlarla mücadele çalışmalarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine BUSKİ'den de 5 su tankeri ve 10 personellik takviye yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Muğla'nın Marmaris, Orhaniye ve Köyceğiz bölgelerinde toplam 13 araç ve 34 personelle orman yangınlarına müdahale ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Termik santral yangını nedeniyle tahliye edilen Ören'de uzun araç kuyrukları oluştu
Termik santral yangını nedeniyle tahliye edilen Ören'de uzun araç kuyrukları oluştu
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısının iş yerine saldırı düzenlendi
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısının iş yerine saldırı düzenlendi
Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı
Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Yıldız Tilbe Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangın bölgesine takviye sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 01:16:08. #1.16#

title