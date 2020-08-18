Yalova'da taksi ve minibüsler dezenfekte ediliyor Yalova Belediyesi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksi ve minibüslerin dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.

Yalova Belediyesi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksi ve minibüslerin dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, dünya genelinde etkisini sürdüren Kovid-19'a karşı belediye olarak tedbirlerin alınmasına devam edildiği bildirildi. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekiplerinin vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyonu sağladığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Geçici garajda kurulan dezenfeksiyon noktası saat 09.00'da hizmete başlıyor ve çalışmalar 17.00'ye kadar devam ediyor. Yalova Belediyesi tarafından vatandaşların daha hijyenik koşullarda yolculuk yapmaları adına çalışmalar pandemi boyunca devam edecektir." Kaynak: AA