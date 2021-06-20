"Yakut" göreve hazır
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"Yakut" göreve hazır

'Yakut' göreve hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüreğir Belediyesi, Adana ve ülke genelinde yaşanabilecek doğal veya insan kaynaklı afetlere hazırlıklı olmak ve olası afetlerde can ve mal kaybını önlemek amacıyla 20 kişiden oluşan arama kurtarma timi kurdu.

Yüreğir Belediyesi, Adana ve ülke genelinde yaşanabilecek doğal veya insan kaynaklı afetlere hazırlıklı olmak ve olası afetlerde can ve mal kaybını önlemek amacıyla 20 kişiden oluşan arama kurtarma timi kurdu.

Adana'daki sel felaketi ve Elazığ depremi başta olmak üzere yaşanan doğal afetlerde ve acil durumlarda belediyenin bütün birimlerini harekete geçiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin bir müdahalede bulunabilmek için Yüreğir Arama Kurtarma Timi'ni (Yakut) hayata geçirdi.

Yüreğir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan birim için gönüllülük esasıyla başvuranlar arasından seçilen 20 kişilik ekip, Adana AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerini tamamladı.

Aralarında psikolog, hemşire, sosyal yardım uzmanı, inşaat ve jeoloji mühendisi ile harita teknikeri de bulunan arama kurtarma timi, deprem, sel, orman yangını, trafik kazası, boğulma ve yangın gibi doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale edebilecek şekilde eğitim alarak göreve başladı.

Adana'da ilk defa bir ilçe belediyesinin arama kurtarma timi oluşturduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Yüreğir Arama Kurtarma Timi göreve hazır. 20 arkadaşımız Adana AFAD İl Müdürlüğü'nün gözetiminde eğitimlerini tamamladılar. Şu an Yüreğir'de, Adana'da ve hatta ülkemiz genelinde meydana gelebilecek olası afetlerde müdahale etmeye hazır durumdayız" dedi.

AFAD Adana İl Müdürlüğü ile ortak bir operasyon çerçevesinde çalışacaklarını ifade eden Başkan Kocaispir, "Arkadaşlarımız sıkı bir eğitimden geçti. İnşallah ihtiyaç olmaz ama olursa her türlü sıkıntıda Yüreğir Belediyesi olarak destek olmaya hazırız. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

Türkiye'de ilk defa farkındalık oluşturmak adına Yüreğir Arama Kurtarma Timi bünyesinde bir engelli personel de bulunuyor. - ADANA

'Yakut' göreve hazır
'Yakut' göreve hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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