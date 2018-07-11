Yahyalılı Muhtarlar Başkan Çelik'i Ziyaret Etti

Yahyalılı muhtarlar Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ettiler. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve yatırımları ile Yahyalı'nın farklı bir çehre kazandığını belirten muhtarlar Başkan Çelik'e teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yahyalı'dan gelen muhtarlarla bir süre görüştü. Başta meydan düzenlemesi ile kadın ve gençlik merkezi olmak üzere Yahyalı'ya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımları gündeme getiren muhtarlar, bu yatırımların Yahyalı'ya güzel bir çehre ve görünüm kazandırdığını belirttiler. Yahyalılı muhtarlar yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Mustafa Çelik'e ilçe adına teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de kent merkezindeki imkanları ilçelere de kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - KAYSERİ