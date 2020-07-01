Windows'a Oyun Performansını Yükseltecek Yeni Özellik!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Windows'a Oyun Performansını Yükseltecek Yeni Özellik!

AMD ve NVIDIA, Microsoft'un Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesine ilişkin yeni sürücüler yayınladı. Hala birçok oyuncu tarafından bilinmeyen bu güncelleme sayesinde bellek performans kontrolü GPU'ya devredilebilir hale geldi.

Windows'a Oyun Performansını Yükseltecek Yeni Özellik!
01.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:43

AMD ve NVIDIA, Microsoft'un Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesine ilişkin yeni sürücüler yayınladı. Hala birçok oyuncu tarafından bilinmeyen bu güncelleme sayesinde bellek performans kontrolü GPU'ya devredilebilir hale geldi. Windows'a performans yükseltecek yeni özellik, halihazırda kullanılabilir oldu.

Mayıs 2020 güncellemesiyle birlikte ortaya çıkan Donanım Hızlandırmalı GPU Zamanlaması (kısaca HAGS), temel bellek yönetimi kontrolünü CPU'dan GPU'ya devrediyor. Bu durum da teorik olarak CPU'yu biraz daha rahatlatıyor ve potansiyel olarak bellek üzerinde küçük bir performans artışına yol açabiliyor.

NVIDIA, GPU Zamanlaması desteğini en son GeForce Game Ready sürücüsüne (451.48) yerleştirmişti. AMD, bu özelliği Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Beta sürücüsünde destekliyordu. En yeni AMD sürücüsü yalnızca Radeon RX 5600 ve 5700 kartlarını destekliyor ancak GPU'ya fazladan yük bineceği için beraberinde birkaç sorun oluşabileceği uyarısı sürüm notlarının arasında yer alıyor.

Donanım Hızlandırmalı GPU Zamanlaması nasıl açılır?

Özellikle laptoplar için daha kullanışlı olması beklenen bu özelliği test etmek için ekran kartınızı kontrol etmeli ve eğer uygunsa yeni driver güncellemelerini yüklemelisiniz. Bazı kaynaklara göre laptoplarda yüzde 10'luk performans artışı sağlayan Donanım Hızlandırmalı GPU Zamanlaması sizin için de pratik bir çözüm olabilir.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı Haber
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın Haber
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi Haber
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı Haber
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi Haber
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak Haber
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Albayrak çiftine tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Albayrak çiftine tüm kesimlerden destek...
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi
Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Kenan Doğulu Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Twitter Futbolcu Otomobil Türk Lirası
Şu an buradasınız: Windows'a Oyun Performansını Yükseltecek Yeni Özellik! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 18:16:52. #1.15#
title