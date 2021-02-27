Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

27.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:52
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Serap KukaNilüfer Belediyespor: Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio, Borgo (Buse Kayacan, Merve Tanıl, Deniz Emrelli)Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Nilüfer Belediyespor: Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio, Borgo (Buse Kayacan, Merve Tanıl, Deniz Emrelli)

Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Victoria, Humay Topaloğlu, Merve Çepni)

Setler: 25-18, 25-12, 25-18

Süre: 72 dakika (25, 23, 24)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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