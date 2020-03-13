Voleybol: Haftanın programı Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bugün:

14.00 Türk Hava Yolları-PTT (Burhan Felek)

16.00 Karayolları-Fenerbahçe Opet (Başkent)

15 Mart Pazar:

14.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

14.00 AtlasGlobal Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA (VakıfBank Spor Sarayı)

16 Mart Pazartesi:

19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol (Burhan Felek)

15.00 Ziraat Bankası-Sorgun Belediyespor (Başkent)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali Yücel)

17.30 Spor Toto-Arkas Spor (Başkent)

Kaynak: AA