Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

24.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:26
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ArhaviHakemler: Mustafa Demir, Kaya ErdemArhavi Voleybol: Seymen Şenyüzlü, Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Fahri Saraç, Bilal Tatar, Onur Soydan)Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Kaan Kar, Cansın Enaboifo, Berk Yılmaz,...

Salon: Arhavi

Hakemler: Mustafa Demir, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Seymen Şenyüzlü, Oğuzhan Altıntaş, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Fahri Saraç, Bilal Tatar, Onur Soydan)

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Kaan Kar, Cansın Enaboifo, Berk Yılmaz, Lima, Alfonso (Alperay Demirciler, Poglajen, Ömer Furkan Dur, Görkem Sertel)

Setler: 19-25, 20-25, 25-20, 15-25

Süre: 90 dakika (23, 23, 23, 21)

ARTVİN (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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