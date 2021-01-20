Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

20.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:34
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şanlıurfa 11 NisanHakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin OkumuşHaliliye Belediyespor: Mert Tetik, Efe Er, Bisset, Cüneyt Dağcı, Bünyamin Aslan, Vilimanovic (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Ali Samet İçmeğiz, Enes Atlı)Arkas Spor: Efe Mandıracı, Burak Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit...

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Haliliye Belediyespor: Mert Tetik, Efe Er, Bisset, Cüneyt Dağcı, Bünyamin Aslan, Vilimanovic (Metin Durmuş, Mehmet Bebek, Ali Samet İçmeğiz, Enes Atlı)

Arkas Spor: Efe Mandıracı, Burak Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Burak Çevik, Bravo, Mirza Lagumdzija)

Setler: 22-25, 18-25, 23-25

Süre: 81 dakika (28, 24, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta erteleme maçında Arkas Spor, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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