Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

28.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:54
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ArhaviHakemler: Sema Kayıkçı, Kaya ErdemArhavi Voleybol: Onur Soydan, Erenhan Can, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Fahri Saraç, Bilal Tatar (Oğuzhan Altıntaş, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz)Ziraat Bankkart: Ter Maat, Cafer Kirkit, Halil İbrahim Yücel, Mustafa Cervatoğlu, Emin...

Salon: Arhavi

Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Erenhan Can, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Fahri Saraç, Bilal Tatar (Oğuzhan Altıntaş, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz)

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Cafer Kirkit, Halil İbrahim Yücel, Mustafa Cervatoğlu, Emin Gök, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken)

Setler: 20-25, 20-25, 15-25

Süre: 71 dakika (27, 24, 20)

ARTVİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:56:04. #1.15#
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