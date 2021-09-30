Vitor Pereira: Pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik

"İlk hatada gol yedik"

"Maçın en büyük etkisi 2'nci goldü, taktiksel dengemizi kaybettik"

Dimitris Pelkas : Yakaladığımız şansları değerlendirseydik farklı olabilirdi

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL,- UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile Dimitris Pelkas açıklamalarda bulundu.

Mücadelede pozisyon ürettiklerini düşündüğünü belirten Pelkas, "Ama değerlendiremiyoruz bunları da şanssızlık olarak görüyorum. Bir önceki maçta, Hatayspor maçında da çok fazla şans üretmiştik. Son anlarda bitiricilik anlamında konsantre olmamız gerekiyor. Aile olarak 1-0 kazanmamız gerekiyorsa 1-0 kazanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.