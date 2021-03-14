Viable Esports: Türkiye espor sahnesine yeni bir kulüp katılıyor
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Viable Esports: Türkiye espor sahnesine yeni bir kulüp katılıyor

14.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:22
Viable Esports: Türkiye espor sahnesine yeni bir kulüp katılıyor

Türkiye espor sahnesinde yeni bir ekip: Viable Esports!

Türkiye espor arenasına yeni bir takım katılıyor. Viable Esports adıyla yeni bir espor kulübü kuruldu. Organizasyonun kuruluşu sosyal medyadan duyuruldu. Kulüp tarafından takım logosu, oyuncu alımları ve etkileşim amaçlı içerikler paylaşıldı.

Yeni kurulan organizasyon bazı branşlarda arayışlarına başladı. Yine sosyal medya hesabından yapılan duyurularda; ZULA, VALORANT ve PUBG Mobile takımları için alımların başladığı açıklandı. Oyuncu alımlarına başvurmak isteyenler sosyal medya hesabına ulaşabilirler.

Playerbros ekibi olarak Viable Esports kulübüne başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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