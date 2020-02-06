Ve söz Nihat Özdemir'de!

06.02.2020 08:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:54

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün saat 11.00'de önemli bir basın toplantısı düzenleyecek. İstifa edeceğine yönelik iddiaları önceki gün TFF'nin resmi sitesinden yalanlayarak 'görevimin başındayım' mesajını veren Özdemir, futbol gündemini meşgul eden konulara ilişkin açıklamalarda bulunacak.



TFF Başkanlığı'na geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verecek olan Özdemir, gazetecilerin sorularını da yanıtlayacak. Bazı kulüplerin kendisine ve Merkez Hakem Kurulu'na yönelik eleştirilerini yanıtlayacak olan başkan Özdemir, özellikle takım harcama limitleri konusunda yaşanan spekülasyonlara son verme adına kritik açıklamalar yapacak.



Özdemir'in bugünkü toplantıda kulüp ve şahıs adı vererek bu konudaki iddiaları yanıtlaması bekleniyor.



