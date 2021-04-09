Vatanın en vefalıları unutulmadı
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Vatanın en vefalıları unutulmadı

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Vatanın en vefalıları unutulmadı

Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu üyesi görme engelli ve babası şehit olan Yasin Muharravi Kuran-ı Kerim okuyarak, şehitlerimiz için dua etti.

Malatya Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan Şehitlik'te düzenlenen programa Şehit Aileleri, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı ve aynı zamanda Gazi Turgut Koç, Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği gönüllü üyesi Emrah Türk katıldı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, "Polis Haftası dolayısı ile vatan için can veren şehit polislerimizi anmak aynı zamanda onlara vefamızı göstermek adına kabirleri başında ziyaret ederek minnettarlığımızı göstermek için buradayız" dedi. Vatan toprakları üzerinde rahatça hareket edebilmemizin onların kahramanlıklarına borçlu olduğumuzu ifade eden Batar, "Şehit polislerimizin aileleri başta olmak üzere emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyoruz" dedi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Gazi Turgut Koç, Polis Haftası'nda şehit polislerini ve ailelerini unutmadıkları için Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubuna teşekkür ederek, emniyet teşkilatının gününü kutladı.

Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Gönüllü Üyesi Emrah Türk, vatan için canlarını veren şehitlerimizi rahmetle yâd ettiklerini belirterek, "Güvenliğimiz sağlayan ve kendilerine çok şey borçlu olduğumuz emniyet teşkilatımızın Polis Haftasını kutluyoruz" dedi.

Programın sonunda Emrah Türk tarafından şehit ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim edildi.

Kaynak: Bültenler

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