Vatandaşlar, hafta sonu İspendere İçmelerine akın etti

Battalgazi Belediyesi tarafından yenilenen İspendere İçmeleri, hafta sonu vatandaşların en uğrak yerlerinden biri oldu. Şifa bulmak ve piknik yapmak için İspendere İçmelerine akın eden vatandaşlar yapılan yeni düzenleme ile birlikte İspendere İçmelerinin hak ettiği değere kavuştuğunu belirttiler.

Atıl bir vaziyette iken Battalgazi Belediyesi tarafından İspendere İçmeleri'nin sağlık turizmine kazandırılması amacıyla yapılan düzenleme, meyvesini vermeye başladı. İl dışından çok sayıda vatandaşın şifa bulmak amacıyla geldiği İspendere İçmeleri, son haliyle piknik yapmak isteyen vatandaşların da gözdesi haline geldi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nin kısa bir süre sonra hizmete girmesi ile birlikte gözde bir merkez konumuna gelecek olan İspendere İçmeleri, hafta sonu Türkiye'nin birçok ilinden gelen vatandaşları ağırladı. İspendere İçmelerine gelen vatandaşlardan Salih Karcı, "Buradaki suyun şifalı olduğunu biliyoruz. Battalgazi Belediyesi'nin düzenleme yapması çok güzel olmuş. Şifalı suyun böbrek taşı ve kum düşürmelerini biliyoruz. Ben, daha önceden ablamı ve teyzemi getirdim. Onlar kullandılar ve bayağı bir faydası olduğunu da biliyoruz. Şu an Ankara'dan teyzemi getirdim. Ağrısının azaldığını söylüyor. ve ben herkese tavsiye ediyorum" derken, Hasan Büyük ise, "Trabzonluyum ve İstanbul'dan geliyorum. Kum ve taş düşürüyorum. Yeri güzel buldum ve suyunda şifalı olduğunu düşünüyorum. Tavsiye üzerine geldim" ifadelerini kullandı.

"Uzun aradan sonra ilk defa geliyorum" diyen Fatih Sözer isimli vatandaş da,"Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Güzel bir hizmet" diye konuştu.

Ayağındaki mantardan dolayı geldiğini belirten Burhanettin Ergün ise, "Ayağımda mantar var. Geçen yıl tesadüfen geldiğimde ayaklarımı suya soktum. ve bir arkadaş, egzama ve mantar için buradaki suyun şifalı olduğunu söyleyince, bende bu yıl yine geldim. Şifa olur inşallah" derken, Sabiha Koç da, "40 yıl önce gelmiştim. Ondan sonra bayağı teşkilatlı yapılmış. İstanbul'dan, Ankara'dan gelen hastaların anlattığına göre, böbrek taşı, kumu döktüğünü konuşan insanlar vardı. Çok güzel yapılmış. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Böbrek taşı sorunu nedeniyle şifalı sular için geldiğini belirten Hasan Altınay, her yıl 15 gün İspendere İçmelerine geldiğini belirterek, "Bende taş vardı. Doktorlar kırmak istedi. Ben kırdırmadım ve burada taşı erittirdim. 3 senedir geliyorum. Senede 15 gün gelirim ve her gelişimde 50 bardak içiyorum. İl dışındakilere tavsiye ederim" ifadelerini kullanırken, Osman Ak, "İspendere'ye yapma aşamasında geldik. Şu anda çok güzel. Belediye Başkanımızı tebrik ediyoruz. Memnunuz" diye konuştu.

İspendere İçmeleri'nin çok güzel olduğunu kaydeden Kuddusi Altın'da, "Alerji hastalığım, mide ve böbrekte taş var, onun için. Daha öncede kullandım bu suyu ve şifalı bir su. İspendere çok güzel olmuş. Belediye Başkanına teşekkür ederim" derken, Şeref Tavşanlı da, "Buraya küçükken geliyorduk ailemiz ile birlikte. Burası bayağı değişmiş. Önceden çeşmeler vardı, orda suyu içerdik. Genelde böbrek taşı için gelirdik. Yukarı doğru bir koşarlardı. İzmir'den kuzenim geldi, onu gezdiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İspendere İçmeleri'ne ilk kez geldiğini belirten İsmet Cengiz, "İspendereye ilk kez geliyorum. Çok güzel yapmışlar. Yapanların ellerine ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ailece geldik ve şifalı sularından da içtik" diye konuşurken, Mahmut Cömertler de, "Rahatsızlığımdan dolayı geldim. Dizlerimde yanma vardı, şu anda geçmiş durumda ve faydasını gördüm. Battalgazi Belediyesi'nin çalışmalarını beğeniyoruz" dedi.

Suların şifalı olduğunu belirten Adem Çiçek, "Daha önceki senelere göre çok güzel. Rahatsızlığım yok. Suların şifalı olduğunu biliyoruz" derken, Furkan Altınay ise, "İspendere'ye son hali ile ilk defa geldik. Aile büyüklerimiz ile birlikte geldik" diyerek, İspendere İçmeleri'ni çok beğendiklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA