Varank: "Salmonella Hızlı Tanı Kiti'ni dünyada ilk kez biz geliştirdik, patentini aldık"
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Varank: "Salmonella Hızlı Tanı Kiti'ni dünyada ilk kez biz geliştirdik, patentini aldık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "TÜBİTAK sayesinde bugüne kadar çok çarpıcı başarı hikayelerine imza attık. Salmonella Hızlı Tanı Kiti'ni dünyada ilk kez biz geliştirdik, patentini aldık.

09.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:56

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın konuşması KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "TÜBİTAK sayesinde bugüne kadar çok çarpıcı başarı hikayelerine imza attık. Salmonella Hızlı Tanı Kiti'ni dünyada ilk kez biz geliştirdik, patentini aldık. Kirli su ve yiyeceklerden bulaşan bu bakteri, toplum sağlığı açısından son derece zararlı. Geliştirdiğimiz bu kit, piyasadaki mevcut tanı kitlerine göre çok daha hızlı sonuç veriyor. Çin bize başvurdu, ülkemizden teknoloji transferiyle bu ürünü almak istiyor." -3-

Varank: 'Salmonella Hızlı Tanı Kiti'ni dünyada ilk kez biz geliştirdik, patentini aldık'

Kaynak: AA

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