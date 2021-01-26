Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
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Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

26.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:37

Van'ın Tuşba ilçesinde camiden hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Van'ın Tuşba ilçesinde camiden hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'nde yardım kutusundan hırsızlık olayı üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu camiye giren biri kadın 2 kişinin dolapları kontrol ettikten sonra girişteki yardım kutusunu kurcaladığı görüldü.

Kayıtlarda erkek şüphelinin elindeki makasla birinci kattaki kumbarayı açmaya çalışırken, kadının ise katları gezdiği görüldü.

Hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında
Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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