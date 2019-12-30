Van'da 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

30.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:48

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 18 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.



Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 12, Başkale'de 2 ve Gürpınar ilçesinde 4 olmak üzere toplam 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Akşam saatlerinden sonra Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 5, Hakkari'de 4, Bitlis'te 1 ve Muş'ta 5 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA