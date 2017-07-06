Van'da '15 Temmuz İçimizdeki Kahramanlar' Programı

VAN'da Gençlik ve Spor Hizmetleri Bakanlığı tarafından organize edilen '15 Temmuz İçimizdeki Kahramanlar' programı düzenlendi.



Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen programa, Van Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.



Programda konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanmış bir grup vatan haininin, vatanın birliği, beraberliği, bağımsızlığı ve geleceğine karşı alçakça bir darbeye teşebbüs ettiğini söyledi. Savaş uçaklarıyla milletin meclisinin bombalandığını belirten Vali Zorluoğlu, "Bu milletin meclisini bombaladılar, uçaksavar mermileriyle bu milletin evlatlarının üzerine ateş açtılar. Yüzlerce insanımızı şehit ettiler. Ülkemizin geçmişinde maalesef darbeler ve darbe girişimleri vardır. Ancak hiçbiri 15 Temmuz akşamı kadar alçakça, haince ve aşağılık bir şekilde gerçekleştirilmemişti" diye konuştu.



15 Temmuz'da milletin bütün kesimleriyle tüm farklılıkları bir kenara bırakarak, darbecilerin önüne aşılmaz bir duvar ördüğünü söyleyen Vali Zorluoğlu, "Mermileri, tank ateşini, uçaktan atılan bombaları göğsünde söndürüp bu darbe girişimi püskürtmüştür. 15 Temmuz gecesi vatan ve millet uğruna şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Şehit ailelerimize sabrı cemiller niyaz ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. Şehitlerimizin isimleri okullarımızda, caddelerimizde, gençlik merkezlerimizde, parklarımızda, bahçelerimizde ama en önemlisi milletimizin gönlünde, sizlerin kalplerinde sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.



Konuşmaların ardından gazilerden Emin Oğuz Ayanoğlu ve Cüneyt Parpar, 15 Temmuz darbe gecesinde yaşadıklarını anlattı. Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir de sergilediği performansla 15 Temmuz gecesini anlattı. Programda katılımcılara 15 Temmuz gecesi şehit olan Ömer Halisdemir anısına yazılan '30 Kuş' adlı şiir dinletildi.



- Van