Vali Varol'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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Vali Varol'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Varol'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
18.09.2020 20:30 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:30

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Varol, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bu vatan uğruna yüreğini ve cesaretini ortaya koymuş, gözünü budaktan sakınmamış kahramanlığın timsalidir gazilerimiz. Bugün yaşadığımız topraklar üzerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunda aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin payı büyüktür. Vatanın bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzur ve güvenliğini her şeyin üstünde tutarak mücadele edip Ülkemizin her karış toprağına terlerini ve kanlarını akıtan gazilerimizin kahramanlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır. Şehitlik ve gazilik, Türk milleti için ulaşılabilecek en yüce makamdır. Bu nedenledir ki, şehitlerin, gazilerin ve onların emaneti olan ailelerinin milletimizin gönlünde daima özel bir yeri olmuştur.

Şehitlik mertebesine ve gazilik unvanına ulaşmış olan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkürün, onların bizlere emanet ettiği ülkemize, milletimize, bayrağımıza, demokrasimize sahip çıkarak ve üzerimize düşen görevlerimizi en iyi şekilde yaparak hizmet etmek olduğuna inanıyoruz. TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Atatürk'e Gazilik unvanının verildiği bu anlamlı gün (Gaziler Günü) dolayısıyla başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet ve şükran duygularımızla değerli aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum." - AĞRI

Kaynak: İHA

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