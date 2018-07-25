Vali Topaca, Hayırsever Niyazi Ercan ile Okul Pansiyonu Protokolü İmzaladı

Ankara Valisi Ercan Topaca, hayırsever vatandaş Niyazi Ercan'la Beypazarı Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi yerleşkesinde 120 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılması ile ilgili protokol imzaladı.

Niyazi Ercan tarafından anne ve babasının adına yaptırılan okul, 2013 yılında Hatice-Cemil Ercan Öğretmen Lisesi olarak eğitim öğretime başlamış 2018 yılında Fen Lisesine dönüştürülmüştü.

25 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de Valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca'nın yanı sıra Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ve hayırsever vatandaş Niyazi Ercan katıldı. (ME-DK-Y) - ANKARA