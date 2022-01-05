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Vali Öksüz'den Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğe davet

Vali Öksüz'den Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğe davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğine vatandaşları davet etti.

KARS (İHA) - Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğine vatandaşları davet etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7-8-9 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Sarıkamış Şehirleri'ni anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen olan programa il dışında ve il merkezinden binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.

Sarıkamış Harekatı'nın 107. Yılı etkinliklerine Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz vatandaşları davet etti. Öksüz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Aziz şehitlerimiz anısına 7-8-9 Ocak 2022 tarihlerinde düzenleyeceğimiz anma programlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir" ifadelerine yer verdi. - KARS

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