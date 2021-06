Vali Ali Hamza Pehlivan, İkinci Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısına Katıldı

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, İkinci Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısına katıldı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, İkinci Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısına katıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan, Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 'TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek' Projesi kapsamında İkinci Operasyon Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi. Şırnak Üniversitesi kampüs yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Takım Lideri Cleofe Guardigli, AB Delegasyonu heyeti ile Kurum Müdürleri katıldı. AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Ahmet Karan da videokonferans sistemi üzerinden toplantıya iştirak etti. Toplantıda konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan, "Kıymetli Rektörlerim, Değerli DİKA Genel Sekreterim, Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın değerli yetkilileri, kurumlarımızın, sivil toplum teşkilatlarımızın, basınımızın değerli temsilcileri, değerli katılımcılar. Bu güzel toplantı vesilesiyle sizleri içtenlikle, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bilindiği üzere Genç İstihdamın Geliştirilmesi Projesi kapsamında Değerlendirme ve arkadaşlarımızın da ifadesiyle Yönlendirme Toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl bu proje kapsamında Valiliğimizde ve Üniversitemizde bir toplantı gerçekleştirmiştik. Orada özellikle DİKA Genel Sekreterimiz ve Avrupa Delegasyonundan gelen katılımcılar ile birlikte arkadaşlarımız projenin içeriğiyle ilgili bizlerle bilgi paylaşmışlardı ve bu çalışmaların startı verilmişti. Orada da projenin içeriği itibariyle gerçekten çok güzel neticeler hedeflendiğini hep beraber görmüştük ve bu doğrultudaki dileklerimizi, temennilerimizi ve beklentilerimizi dile getirmiştik. Bugün geldiğimiz noktada pandemi şartlarına rağmen projenin ilerlemiş olduğunu görmek, mesafeler kat edildiğini görmek hepimizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Her şeyden önce konu başlığı hepimizin sorumluluk alanına giren ve aslında hepimizi de heyecanlandıran bir konu. Çünkü, konu başlığı içerisinde gençlik ve istihdam var. Gençlik, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz değerlerimiz, istihdam da hem ülkemizin hem de dünyanın geleceği için büyük öneme haiz olan bir konu başlığıdır. Biliyorsunuz dünya kendi etrafında ve güneş etrafında dönen bir gezegendir. Dünyanın her bir tur atışında hayata ve insanlığa dair türlü çeşit gelişmelerin, değişmelerin bir ortamı içerisindeyiz. Teknolojik sahada, ilim sahasında her geçen gün yenilikler, yeni icatlar, yeni gelişmeler ve elbette ki yaşamın devamlılığı içerisinde de yeni sorunlar, bunların çözümüne yönelik ihtiyaçlar, beklentiler ve talepler zuhur ediyor. Dolayısıyla bu değişim süresi içerisinde özellikle sorumlu birimlerin, ülkelerin ve dünyanın geleceği ile ilgili adımları atması da gerekiyor. Bu adımlar içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeleri, hayata dair gelişmeleri iyi süzerek ona yönelik hazırlıklar yapmamız, geleceğin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizi iyi yönlendirmemiz, iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bu da çocuklarımızın, gençlerimizin erken yaşlardan itibaren eğitilmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve bu becerileri doğrultusunda da yönlendirilmesi gerekiyor. Ülkemiz hızla gelişen ülkeler arasındadır. Geçtiğimiz onlu yıllarda özellikle girişimci olarak tanımlayacağımız yatırımcılar, istihdam konusunda çok fazla adım atamıyorlardı. Belki de bu konuda beklentiler karşılanamıyordu. Ama geldiğimiz noktada şunu işitmeye başladık: Biz daha fazla istihdam sağlamak istiyoruz ama istihdam beklentimizi veya bizim beceri, vasıf düzeyimizi karşılayacak işçi bulamıyoruz şeklinde yakarışlarla karşılaşıyoruz. Aslında bu ilk başta bir sorun olarak değerlendirilebilir. Bir yandan da gençlerimiz için fırsat olarak algılanabilir. Demek ki istihdam sahası mevcut demektir. Bununla birlikte bu istihdam sahalarına uygun yetenekte, beceride, vasıfta insan yetiştirmek gerekiyor. Yaygın eğitim gösteren okullarımızda, üniversitelerimizde ve bugün olduğu gibi istihdamın, istihdam olacak bireylerin yetiştirilmesine yönelik projelerde bu adımlar atılıyor ve atılacaktır. Aksi takdirde şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Artık istihdam edilecek kitleye veya edilen kitleye baktığımızda üniversite mezunu, belirli yeteneklere sahip kişilerin olduğunu görüyoruz. ve daha düşük vasıf gerektiren işlerde beceri düzeyinde düşük olduğunu, bununla birlikte kazanç düzeyinin düşük olduğunu, beceri, vasıflı işlerde kazanç yüksek iken diğerlerinde düşük olduğunu, iş dünyasındaki tabiriyle bunun mesleki kutuplaşma olarak adlandırıldığını görüyoruz. Bu kutuplaşmanın ortadan kaldırılması her kademedeki çalışanların yeteneklerinin, bilgi ve beceri düzeyinin geliştirilmesidir. Memnuniyetle görüyoruz ki bu proje kapsamında çağımıza hitap eden, bilgisayar programlamadan grafik tasarımına, girişimcilikten sosyal medya veya dijital pazarlamaya kadar çok çeşitli başlıklar var. Bu başlıklar çoğaltılabilir, çoğaltılacaktır. Amaç, aslında sadece bugüne değil geleceğe de hitap edecek adımları atmaktır. Elbette bugünkü talep alanlarına, iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin bugün talep ettiği alanlara yönelik öncelikle eğitimlerimizi vermekle birlikte öngörüde bulunarak dünyanın gelişim sürecinin nereye doğru ilerlediğini, hangi doğrultuda ilerlediğini de süzerek, değerlendirerek o doğrultuda eğitimlerin planlanması, öngörülmesi gerekiyor. Bu bağlamda yönlendirme de çok önemli. Elbette mesleki eğitim bu noktada ön plana çıkıyor. Özellikle ortaokul, lise çağlarında o alana yönlendireceğimiz çocuklarımızı çok iyi tahliye etmemiz gerekiyor. Bu konuda Milli Eğitim camiasına önemli vazifeler düşüyor. Çünkü biz, gençlerimizi yetiştirirken onların istekliliğini, arzusunu, heyecanını benimsememiz gerekiyor. Beceri kapasitesini veya gelişim kapasitesini, ilgi alanını ve beceri alanını da çok iyi tespit edip ona yönelik adımlar atmamız gerekiyor. İster kamuda ister özel sektörde olsun bilgi, birikim, isteklilik ve heyecan birbirini tamamlayan unsurlardır. Dolayısıyla gençlerimizi iyi gözlemleyip iyi tahmin edip onların kendilerine çalıştıkları alana, topluma ve hatta bütün dünyaya en faydalı şekilde yetişmesini ön görmemiz ve buna yönelik yeni adımlarımızı atmamız gerekiyor.

Bu ve benzeri birçok faydalı amaca hizmet ettiğini bildiğimiz, edeceğimize inandığımız bu proje de elbette kolektif bir çalışma anlayışı söz konusu. Projenin bütün paydaşlarına teşekkür ediyorum. Burada bulunan, bulunmayan, video konferans yoluyla katılan tekraren ifade etmiş olalım Avrupa Birliğinin yetkililerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yetkililerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız adına bu işleri koordine eden DİKA Genel Sekreterliğimize ve bütün çalışanlarına -tabi paydaşı çok bugün Valilerimizi temsilen ben bulunuyorum- DİKA hizmet alanı veya DİKA yönetim kurulu adına hem Sayın Valilerimize hem Sayın Rektörlerimize Siirt Üniversitemizin Değerli Rektörüne, siz değerli katılımcılara, basın mensuplarımıza hassaten teşekkür ediyorum. İnşallah, bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen katkıyı ve katılımı hep birlikte yapacağız ve gençlerimizi hep birlikte en iyi şekilde yetiştireceğiz diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. " dedi. Rektör Erkan, Rektör Şındak, Genel Sekreter Alanlı ve AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Karan da birer konuşma yaparak TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi ile ilgili bilgi vererek görüşlerini paylaştı. Ardından Takım Lideri Cleofe Guardigli sunum gerçekleştirerek proje hakkında bilgi verdi. DİKA Genel Sekreteri Alanlı ile Takım Lideri Guardigli'nin soruları cevaplandırması ile program sona erdi. TRC3 Bölgesi'nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi ile Mardin, Batman, Siirt, Şırnak bölgesindeki 15-29 yaş aralığındaki gençlerin mesleki becerilerinin arttırılması ile genç istihdamının desteklenmesi amacıyla tasarlanan projede çeşitli alanlarda düzenlenecek mesleki eğitimler aracılığıyla, gençlerin beceri düzeylerinin artırılması, yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında hem gençlere, kamu kurumlarına ve sosyal ortaklar ve sosyal aktörler gibi yereldeki diğer paydaşlara hem de işverenlere ve işveren temsilcilerine yönelik eğitim programları yer almaktadır.

Projenin hedef grupları TRC3 Bölgesi'ndeki 15-29 yaş aralığındaki genç işsizler, TRC3 Bölgesi'ndeki 4 üniversitede eğitimine devam eden öğrenciler, İşverenler/işveren temsilcileri, Mardin Artuklu Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi personeli, Dicle Kalkınma Ajansı personeli, Sosyal ortakların ve yerel aktörlerin personelidir. Eğitime katılacakların en az %25'inin genç kadınlardan oluşması yönünde bir kota belirlenmiştir. 01 Temmuz 2020 tarihinde başlayan Proje, 01 Haziran 2023 tarihinde tamamlanacaktır. Ulaşılması beklenen sonuçlar; -TRC3 Bölgesi'nde kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplar gibi işsiz bireylerin ve işverenlerin mesleki becerilerinin iyileştirilmesi

-Genç istihdamı meselelerini ele almak üzere Dicle Kalkınma Ajansı, Üniversiteler ve TRC3 Bölgesindeki ilgili diğer yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

-TRC3 Bölgesi'nde kamuoyunun genç istihdamı meseleleri hakkındaki farkındalığının arttırılmasıdır. Proje; Mardin, Batman Şırnak ve Siirt olmak üzere TRC3 Bölgesinde yer alan dört ilde ve şartnamede Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep ve Manisa olarak belirlenmiş olan Türkiye'nin seçilmiş diğer illerinde uygulanacaktır. Bu eğitimlerin bir kısmında, özellikle mesleki eğitimlerde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen eğitim modülleri kullanılacak ve eğitimler, il ve ilçelerdeki halk eğitim merkezleri iş birliğinde verilecektir. Bu bağlamda proje, halk eğitim merkezleriyle iş birliği içerisinde verilecek eğitimler sonunda dağıtılacak MEB onaylı sertifikaların işverenler tarafından kabul görmesini sağlayacaktır. KOSGEB iş birliğiyle sunulacak uygulamalı girişimcilik eğitimleri de yine KOSGEB'in 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren e-öğrenme anlayışına uygun şekilde kurgulanacaktır. KOSGEB'in e-öğrenme anlayışına uygun olarak (5 gün) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilecektir ve potansiyel genç girişimcileri desteklemeye yönelik olarak 5 günlük ek eğitim modülleri uygulanacaktır.

Proje; mesleki eğitimlerin ve kariyer rehberliği hizmetlerinin sunulması için DİKA ile MEB ve İŞKUR'un yanı sıra illerdeki dört üniversite arasında iş birliği protokollerinin hazırlanmasında kolaylaştırıcı rol üstlenecektir. Böylece, proje uygulama süresi boyunca gerçekleştirilecek çalışmaların sürdürülebilirliğine destek olunacak ve sürdürülebilirlik temin edilecek, söz konusu eğitim programlarının gelecekte aynı şekilde devam etmesi sağlanacaktır. İşe alım süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla eğitim müdahalesi kapsamında işverenlere de genç istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, mentörlük ve insan kaynakları yönetimi konularında eğitim verilecektir.

Projenin hayata geçirilmesi amacıyla WEglobal liderliğinde bir konsorsiyum oluşturulmuştur. Konsorsiyum ortaklan İtalya'dan Archidata ve Trentina Kooperatifleri Federasyonu, Slovakya'dan Octigon ve Türkiye'den AYC Danışmanlık adlı kuruluşlardır.

