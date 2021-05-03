Valencia gol sayısını 10'a yükseltti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Valencia gol sayısını 10'a yükseltti

Valencia gol sayısını 10'a yükseltti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de gol sayısını 10'a çıkardı.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de gol sayısını 10'a çıkardı.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, ligde gol sayısını 10'a yükseltti. BB Erzurumspor müsabakasının 12. dakikasında İrfan Can'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi, 14. dakikada ise Pelkas'ın golünde asisti yapan isim oldu. BB Erzurumspor karşısında attığı golle ligde gol sayısını 10'a çıkartan 31 yaşındaki futbolcu, 31 maçta toplam 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya sosyal medyada büyük tepki var
Kanarya şampiyonluk yolunda inat etti! Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
Kanarya şampiyonluk yolunda inat etti! Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Valencia gol sayısını 10'a yükseltti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 22:41:30. #1.16#

title