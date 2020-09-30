Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı
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Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı

30.09.2020 16:04 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:09
Uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı

Samsun'da toprağa gömülü bonzai olayıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Samsun'da toprağa gömülü bonzai olayıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında bazı kişileri topraktan bir madde çıkarmak isterken suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada 72 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili M.B.(25), F.A.(23) ve İ.S.(54) gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 3 şüpheli, savcı tarafından serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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