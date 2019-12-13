ÜSTDER Başkanı İsmail Başbunar'dan Müdür Başyiğit'e ziyaret
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ÜSTDER Başkanı İsmail Başbunar'dan Müdür Başyiğit'e ziyaret

Kütahya Üstün Zekalı, Özel Yetenek ve Disleksi Derneği (ÜSTDER) Başkanı İsmail Başbunar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.

13.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:58
ÜSTDER Başkanı İsmail Başbunar'dan Müdür Başyiğit'e ziyaret

Üstün Zekalı, Özel Yetenek ve Disleksi Derneği (ÜSTDER) Başkanı İsmail Başbunar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.


Başbunar, ziyaret sonunda kendisinin hazırladığı "Sınav Kaygısını Yok Etme Yöntemleri" isimli kitabını Müdür Başyiğit'e takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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