Üsküdar ve Ümraniye'de Kovid-19 denetimleri
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Üsküdar ve Ümraniye'de Kovid-19 denetimleri

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ümraniye ve Üsküdar'da denetim yapıldı.

Üsküdar ve Ümraniye'de Kovid-19 denetimleri
11.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:50

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ümraniye ve Üsküdar'da denetim yapıldı.

Ümraniye'deki denetimlere İlçe Kaymakamı Cengiz Ünsal, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Tuna Coşkun ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri katıldı.

Kaymakam Ünsal, Sütçü İmam Caddesi'ndeki iş yerleri ve işletmelerde yapılan denetimin ardından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda bugün en yoğun denetimlerden birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ümraniye'de 80 personelden oluşan 20 ekip, ilgili kurum amirleri, belediye ekipleri, meslek odası başkanlarıyla birlikte denetimleri gerçekleştirdiklerini anlatan Ünsal, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat süreci içerisinde bu salgınla mücadelenin en önemli prensiplerinden biri maske, sosyal mesafe ve temizlik. Denetimlerimizde, vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak adına kurallarımızı hatırlatıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız kurallara titizlikle uymaları. Kurallara uymaları halinde gerek kendi bireysel sağlıkları gerekse toplum sağlını koruma açısından ciddi bir mesafe kat etmiş olacağız." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir de salgın ile mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Okulların 31 Ağustos itibariyle açılacağını hatırlatan Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla şu kalan 20 günü çok iyi bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Geçen bayramda ve turizm sezonu nedeniyle rahat davranışlar oldu. Toplum olarak hızlı bir şekilde toparlanıp, okulları güzel şekilde açıp, devamında normalleşme sürecini yaymamız lazım. Bunun için dikkat, özen ve 'TAMAM' kuralımızı, yaşamımızın bir parçası haline getirmemiz büyük önem arz ediyor."

"Bu sıkıntı olduğu sürece bütün kurumlarımızla sahada olacağız"

Üsküdar'da Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımı, zabıta ekipleri ve sağlık işleri müdürlüğü görevlileri eşliğinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Pazar yerleri, alış veriş merkezlerini denetleyen Demiryürek ve Türkmen, esnafa maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Demiryürek ve Türkmen denetimler sırasında vatandaşa ve esnafa maske dağıttı.

Kaymakam Demiryürek, halk pazarındaki denetimin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşların genel anlamda kurallara uyduğunu, aksayan noktaları düzeltmenin de görevleri olduğunu dile getirdi.

Maske kullanımına vatandaşın büyük oranda riayet ettiğini gözlemlediklerini aktaran Demiryürek, pazar esnafının da gün içerisinde maskeyi düzenli kullanması yönünde sahadaki zabıtalara görev düştüğünü söyledi.

Demiryürek, denetimlerin daha ne kadar süreceğine ilişkin soru üzerine, "Sayın Bakanımızın açıkladığı 10 günlük bir periyodumuz var. Biz bu süreçte daha doğrusu bu sıkıntı olduğu sürece bütün kurumlarımızla sahada olacağız." yanıtını verdi.

"Sosyal mesafe konusunda hassasiyetimizde sıkıntı var"

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda illerde valiler, ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda yoğunluklu denetimlerinin ikincisinin yapıldığını hatırlattı.

Üsküdar'da pazar yerleri, alış veriş merkezleri, güzellik salonlarında, bakkal ve marketlerde denetimlerin gerçekleştirildiğini aktaran Türkmen, "Burada amaç şudur; vatandaşımızın ve esnafın dikkatini arttırmak, farkındalığı oluşturmak. Bu konuda özellikle pazar esnafı duyarlı. Biz buradayız diye değil, genel olarak maske konusuna dikkat ediyorlar. Ben hem tebrik ediyorum hem de zaten maskesiz satış yapan esnaf varsa yasal müeyyidesini uyguluyoruz. Bu işin affı yok zaten taviz de veremeyiz. Maalesef bu salgın bitmedi hala devam ediyor ve çok fırsatçı bir virüs bu virüs. En ufak bir ihmali anında fırsata çeviriyor." dedi.

Pazar girişlerinde vatandaşın ateşini ölçtüklerini, maskesiz girişlerine izin vermediklerini belirten Türkmen, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusundaki hassasiyeti arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkmen, bu salgın sürecinin ancak böyle aşılabileceğini ifade ederek, bu denetimleri sıklıkla yapmakla bu sorunu aşacaklarına inandıklarını belirtti.

Bir gazetecinin, "Vatandaşın koronavirüse yaklaşımına ilişkin gözleminiz nasıl?" sorusu üzerine Türkmen, "Vatandaşımızın bu virüsün ciddiyetini tam manasıyla kavradığını söyleyemem. Özellikle sosyal mesafe konusunda hassasiyetimizde sıkıntı var. Eğer maskesiz birbirinize çok yakınsanız, virüsün istediği ortamı oluşturmuşsunuz demektir. Zaman zaman bizim de hoşumuza gitmeyen görüntüleri görüyoruz. Gençlerin, çarşı ve pazarda dolaşanların, toplu taşıma kullananların bu kuralları ihlal ettiklerini görüyoruz. Son zamanlarda görüldüğü üzere vaka sayısı maalesef binin üzerinde seyretmeye başladı. Demek ki sosyal mesafe konusunda gerekli duyarlılığı ihmal ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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