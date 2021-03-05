ÜSKÜDAR'DA GENÇ ÖĞRETMENİN SIR ÖLÜMÜ
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ÜSKÜDAR'DA GENÇ ÖĞRETMENİN SIR ÖLÜMÜ

05.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:13
ÜSKÜDAR'DA GENÇ ÖĞRETMENİN SIR ÖLÜMÜ

İsa ALMAÇAYIR / Üsküdar'da otizmli çocuklara eğitim veren 25 yaşındaki Seniye Ayça Kara'nın sokakta cesedi bulundu.

İsa ALMAÇAYIR/ Üsküdar'da otizmli çocuklara eğitim veren 25 yaşındaki Seniye Ayça Kara'nın sokakta cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk inceleme sonucu, genç öğretmenin balkondan atlayarak intihar ettiği kaydedildi.

Otizmli çocuklara eğitim veren 25 yaşındaki Seniye Ayça Kara, sabah saatlerinde yaşadığı, Üsküdar Mimar Sinan Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın önünde kanlar içinde bulundu. Kara'nın buradaki binanın dördüncü katında kız arkadaşıyla birlikte kaldığı öğrenilirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Bu sırada yakında bulunan özel bir hastanede çalışan doktor genç kadına hemen müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tarafından yapılan incelemede Seniye Ayça Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 

EV ARKADAŞI İFADE İÇİN POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri olay yerini şeritle kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri de genç kadının yaşadığı dairenin balkonunda inceleme yaptı. Genç kadının cenazesi polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ev arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İlk inceleme sonrası genç öğretmenin balkondan atlayarak intihar ettiği kaydedildi. Seniye Ayça Kara'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

"PSİKOLOJİSİ ÇOK BOZUKTU"Haberi alarak olay yerine gelen arkadaşı Leyla Sucu, "Benim kız arkadaşımla beraber oturuyordu. Bir ay oldu. İki arkadaş kalıyordu. Kendisi özel bir okulda otistik öğrencilere eğitim veriyordu. Engelli çocuklarımıza eğitim verdiğini söylemişti. Psikolojisi çok bozuktu zaten, ilaç kullanıyordu." diye konuştu.

Görüntü dökümü----------------Cenazenin kaldırılması-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Dairenin balkonunda ekiplerin çalışması-Alt kattaki dairenin balkonunun kurulan demirleri-Cenazeyi gören kişi ile röp-Binadaki vatandaşlar ile röp-Arkadaşı ile röp-Ölen kadının fotoğrafı  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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