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Uşakspor-Vanspor: 2-1

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Samet Özkul (xx), Murat Erölmez (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Alpay (xx), Berat (xx) (Dk. 55 Deniz xx), Levent (xxx), Ozan (xx) (Dk. 66 Noyan xx), Kadir (xx), İbrahim (xx) (Dk.

19.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:42
Uşakspor-Vanspor: 2-1

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Samet Özkul (xx), Murat Erölmez (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Alpay (xx), Berat (xx) (Dk. 55 Deniz xx), Levent (xxx), Ozan (xx) (Dk. 66 Noyan xx), Kadir (xx), İbrahim (xx) (Dk. 68 Ömer xx), Seçkin (xxxx), Abdullah (xxx), (xx), Yaser (xxx)VANSPOR: Salih (x) - Nuri (x), Samet (xx), Cenk (x), Batuhan (xx), Serdar (xx), Mehmet Sıddık (x) (Dk. 58 Koray x), Enes (x) (Dk. 83 Yakup x), Oktay (x) (Dk. 59 Maksut x), Barış (x), Tunç (xx)GOLLER: Dk. 32 ve Dk. 50 Seçkin (Uşakspor) - Dk. 67 Tunç (Vanspor)SARI KARTLAR: Abdullah, Berat, Alpay (Uşakspor) - Serdar, Salih (Vanspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçını kayıpsız geçen Uşakspor sahasında Vanspor'u da yenerek çıkışını sürdürdü: 2-1.

Kırmızı-siyahlılar 32'nci dakikada Seçkin'in golüyle öne geçip devre arasına 1-0 galip girdi. Seçkin, 50'nci dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek Uşakspor'u rahatlattı. Vanspor 67'de Tunç'la umutlansa da puan alamadı. Bu sonucun ardından Uşakspor 34 puana yükselip Play-Off hattına yaklaştı. Vanspor ise 36 puanda kaldı.


- Uşak
Kaynak: DHA
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