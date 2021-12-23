Uşak'ta 309 kilo tütün, 61 bin 450 makaron ele geçirildi - Haberler
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Uşak'ta 309 kilo tütün, 61 bin 450 makaron ele geçirildi

Uşak'ta 309 kilo tütün, 61 bin 450 makaron ele geçirildi
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 61 bin 450 bandrolsüz makaron ile 309 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 61 bin 450 bandrolsüz makaron ile 309 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Güre köyünde yaşayan M.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.Ç. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 3 bin 15'i tütünle doldurulmuş toplamda 61 bin 450 bandrolsüz makaron, 309 kilogram kaçak tütün, makaron doldurma makineleri ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta 309 kilo tütün, 61 bin 450 makaron ele geçirildi

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AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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