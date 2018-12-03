Uruguay Eski Peru Devlet Başkanı Garcia'nın Sığınma Talebini Reddetti

Uruguay, eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia'nın siyasi sığınma talebini reddetti.

Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, geçtiğimiz ay yolsuzluk soruşturması kapsamında yurt dışına çıkmasının yasaklanmasının üzerine başkent Lima'da bulunan Uruguay Büyükelçiliğine sığınma talebinde bulunmuştu. Garcia, hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddederek "siyasi zulme" maruz kaldığını iddia etmişti. Garcia'nın sığınma talebinin ardından dosyaları inceleyen Uruguay, yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan dava sürecinde siyasi zulüm yaşanmadığına karar verdi. Lima'daki Uruguay Büyükelçiliği, Garcia'nın 17 Kasım'dan beri kaldığı konutu terk etmesini istedi.

Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sığınma talebini kabul etmedik. Çünkü Peru'da yasama, yürütme ve yargı organları özgürce faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı.

17 Kasım'dan beri büyükelçilikte kalıyordu

Garcia, yerel bir yargıcın aldığı 18 ay boyunca Peru'dan ayrılmasını engelleyen kararın siyasi olduğu gerekçesiyle 17 Kasım'dan bu yana Lima'daki Uruguay Büyükelçiliği konutunda kalıyordu. Eski Peru Devlet Başkanı Alan Garcia, inşaat ihalesi karşılığında Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet almakla suçlanıyor. - MONTEVIDEO