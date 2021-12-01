Ürdünlü kardeşler tarihi mağaraları restore ederek turizme kazandırdı

Ürdün'ün kuzeyindeki Aclun vilayetine bağlı kırsal bölgede bireysel çabalarla restorasyonu gerçekleştirilen bir grup tarihi mağara ve etrafında yapılan konaklama merkezi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Aclun'a bağlı Arcan köyünden Muhammed (46) ve Tamir Duveykan (42) kardeşler, babalarından miras kalan 10 dönümlük arazide yer alan mağaraları şehrin kalabalığından uzak tarih ve tabiatla iç içe tatil yeri arayanlar için bir tesise dönüştürdü.

Duveykan kardeşlerin, yaklaşık 1700 yılık tarihi 7 mağarayı restore ederek turistik bir tesise dönüştürme projeleri 5 yıl önce başladı. Ürdünlü kardeşler, restore ettikleri ilk mağaraya eski zamanlarda burada yaşayan Hristiyan bir din adamının adını verdi.

"Asıf House" adını verdikleri turistik tesisin kurucularından Muhammed Duveykan, bölgede yaşamış "Asıf" isimli eski bir papazın adıyla anılan 5 yıllık tesislerinin hikayesini AA muhabirine anlattı.

Duveykan, "Medeniyetin temsilcisi doğu veya batı değildir, nerede olursa olsun güzellikleri görebilen insandır." dedi.

Mağaranın yanında İslam mimarisine uygun konaklama yerleri yapıldı

Duveykan, Ürdün'ün kuzeyindeki dağlık bölgede yer alan arazilerinde insan gücüyle oyulmuş 7 mağara bulunduğunu söyledi.

"Araziyi bir turistik yatırım projesine dönüştürdük. Çünkü hem tarihi bir önemi var hem de Cudeyta Vadisi'ne uzanıyor." diyen Duveykan, bölgeyi tanımak isteyenlerin yanı sıra kafa dinlendirecek bir tatil ve yoga yapmak isteyenler için projelerini bir mağarayla başlattıklarını aktardı.

Yaklaşık 5 yıl önce ziyarete açtıkları mağaranın yaz ve kış 22-24 derece sıcaklıkta kaldığını ve normal mağaralarda oluşan yankının burada olmadığını söyleyen Duveykan, ayrıca dağlık bölge olmasına rağmen herhangi bir böcek türü veya sürüngene de rastlanmadığını ifade etti.

Mağarayı yeniledikleri gibi tesise eski İslam mimarisine uygun kubbeli konaklama mekanları da kazandırdıklarını anlatan Duveykan, burayı tercih eden yerli ve yabancı turistlerin gecelerini kubbeli mekanlarda geçirerek doğanın muhteşem güzelliklerinin tadını çıkardığını aktardı.

"Asıf House" tesisleri yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

"Asıf House" tesislerinin artık dünyanın farklı ülkelerinden Ürdün'e gelen turistler için vazgeçilmez bir yer haline geldiğini söyleyen Duveykan, İtalya, Polonya, Hollanda, İngiltere, Avustralya, Fransa, Rusya ve ABD'den turistleri ağırladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde Türk turistler ile Türkiye'de yaşayan Ürdünlülerin de kendilerini tercih ettiğine dikkati çeken Duveykan, küresel salgının bitmesinin ardından Türkiye'den gelecek turistleri dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Müşterilerinin aldıkları hizmetin ardından buradan son derece memnun bir şekilde ayrıldığını söyleyen Duveykan, "Mekan çok temiz, güvenli ve sadece aileleri kabul ediyoruz." dedi.

Bu tesisle bölge sakinlerine de iş imkanı sağladıklarını aktaran Duveykan, halihazırda 20 kişi çalıştırdıklarını ve yiyecekler için alışverişlerini de bölgenin üreticilerinden yaptıklarını ifade etti.

Konaklama ücretinin gecelik 2 kişi için 55 Ürdün dinarı (77 dolar) olduğunu kaydeden Duveykan, bu fiyata yöresel tatlardan oluşan kahvaltı ve akşam yemeğinin dahil olduğunu söyledi.

Bedevi hayatını deneyimlemek isteyenler için "kıl çadırlar"

"Asıf House" turistik tesisinde bedevi hayatını deneyimlemek isteyenler için de kıl çadırlar bulunuyor.

Duveykan, tesisi sadece turistler değil Amman'daki yabancı diplomatik temsilciliklerde görev yapanların da tercih ettiğini dile getirerek, "Ürdün'de faaliyet gösteren pek çok uluslararası örgüt de iş toplantıları ile seminerlerini Asıf House tesislerinde yapıyor." dedi.

"Burası bir başka, bitki örtüsü gözleri kamaştırıyor"

"Asıf House" tesisinde konaklayan Polonyalı turist Jean Meroz, mekanı şu sözlerle anlattı:

"Burası gerçekten çok güzel, Bu Arap ülkesine ilk defa eşim ile gelmiş oldum. Akabe ve Ram Vadisi'ni de ziyaret ettik ancak burası bir başka. Buradaki bitki örtüsü gözleri kamaştırıyor, doğanın tadını çıkarabiliyorsun."

Suudi Arabistan, Irak, Suriye ve İsrail'e komşu 10 milyonu aşkın nüfusa sahip Ürdün, yaklaşık 100 bin tarihi ve turistik esere sahip bir Arap ülkesi olarak biliniyor.