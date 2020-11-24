Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

24.11.2020 21:05 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:08
Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 2 bin 380'e, Lübnan'da 934'e yükselirken, Bahreyn ve Yemen'de vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 2 bin 380'e, Lübnan'da 934'e yükselirken, Bahreyn ve Yemen'de vaka sayıları arttı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 586 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 2 bin 380'e, vaka sayısının da 192 bin 996'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 125 bin 433'e ulaştığı aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1188 yeni vaka tespit edildiğini, 872 hastanın ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 934'e, vaka sayısının da 118 bin 664'ye yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 70 bin 456 olduğu bildirildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 181 kişinin daha enfekte olduğu, 188 hastanın ise iyileştiği duyuruldu.

Vaka sayısının 85 bin 886'ya, iyileşen hasta sayısının da 84 bin 17'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, yeni can kaybının olmadığı ülkede bugüne kadar 339 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği bilgisi yinelendi.

Yemen

Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

Şu ana kadar 604 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ülkede, tespit edilen vaka sayısının 2 bin 73'e, iyileşen hasta sayısının da 1379'a yükseldiği ifade edilidi.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere ilişkin ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

İlgili Haberler

Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan kentte artan Kovid-19 vakalarına karşı uyarı
Samsun Sağlık Müdürü Oruç'tan kentte artan Kovid-19 vakalarına karşı uyarı
İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu Başkanı Anelli, Kovid-19 salgınını anlattı
İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu Başkanı Anelli, Kovid-19 salgınını anlattı
Samsun ve çevre illerde yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi
Samsun ve çevre illerde yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Berkun Oya Demet Akbağ Öykü Karayel
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Kaza Medya İstifa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 21:18:27. #1.14#
title