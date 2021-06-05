Ünsal, "2 gazetecinin katili Ermenistandır"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermeniler Kelbecere döşediği mayının patlamasıyla 2 gazetecinin bir sivil vatandaşın hayatını kaybetmesine tepki göstererek üç gazetecinin katili Ermenistan'dır" dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermeniler Kelbecere döşediği mayının patlamasıyla 2 gazetecinin bir sivil vatandaşın hayatını kaybetmesine tepki göstererek üç gazetecinin katili Ermenistan'dır" dedi.

Dünya devletlerinin Ermenistan'ın kasıtlı mayın döşeme politikasına ve uluslararası yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal etmesine göz yumduğunu belirten Serdar Ünsal, "Ermenistan askerlerinin işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycan Türkü'nün hayatını kaybetmesi, 4 kişinin ise yaralanmasının sorumlusu ve katili Ermenistan devletidir. Uluslararası kamuoyu ve kuruluşlar Ermenistan'ın işgal altındaki topraklara döşediği mayınların haritasını Azerbaycan'a vermelidir. Masum sivil vatandaşların ölümüne neden olan mayınları döşeyen Ermenistan savaş suçu işlediği içinde yargılanmalıdır. Bu gerçekler ortadayken AB ve ABD 'nın suskun kalması anlaşılır gibi değildir. Bu durumda AB ve ABD de Ermenilerin savaş suçuna göz yumdukları için suç ortağıdırlar" şeklinde konuştu.

Ermeniler mayın haritasını derhal Azerbaycan'a vermelidir diyen Ünsal, "Kelbecer'de yaşanan olayın, Ermeni güçlerinin geri çekildiğinde bölgeyi kasten mayınladığını bir kez daha kanıtladığı belirtilerek, Ermeni tarafının hem askerlerin hem de sivillerin can ve güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Bu hareketi ile barışı ve huzuru bozmaktadır. Azerbaycanlı vatandaşların mayınlarda hayatlarını kaybetmesinin tüm sorumluluğunu Ermenistan taşımaktadır. Kelbecer'in Susuzluk köyü istikametinde seyir halindeyken Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği tank mayının üzerinden geçerken patlaması sonucu Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) muhabiri Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) kameramanı Sirac Abışov ve Susuzluk köyünden Arif Aliyev isimli kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Şehit olanlara Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı yaralılara da acil şifalar dilerim" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı