UNRWA, Gazze'de onlarca çalışanın işine son veriyor Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze ofisinde çalışan 106 kişinin işine son veriyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze ofisinde çalışan 106 kişinin işine son veriyor.

Gazze'deki UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, kurumun bu ayın sonunda 106 çalışanının iş akdini sonlandırma kararı aldığını söyledi.

İşine son verilenlerin kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) iletişimi yürüttüğünü belirten Ebu Hasene, bu STK'ların da engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama görevini yerine getirdiğine dikkati çekti.

Ebu Hasene kararın alınmasındaki en önemli etkenin kurumun yaşadığı mali sıkıntılar olduğunu vurguladı.

UNRWA, Aralık 2019'da da 70 çalışanı hakkında işten çıkarma kararı almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5,3 milyondan fazla mülteciye hizmet sağlayan UNRWA'nın, ABD'nin 2018'den bu yana yıllık 360 milyon dolarlık yardımı askıya almasının ardından yaşadığı mali kriz daha da şiddetlenmişti.

Kaynak: AA