Ünlü Kuruyemiş Firmasından ABD'ye Karşı 'İnadına Üretim' Kararı

ABD'nin Türkiye üzerinde oynadığı kur oyununu bozmak için başlatılan kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde yaklaşık 70 şubesi olan Tuğba Kuruyemiş firması 'İnadına Üretim' kararı alarak çalışan sayısını 1000'e yükseltti.

Dış güçlerin Türkiye'ye karşı ismi konmamış bir savaş açtığını belirten Tuğba Kuruyemiş Firması'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Ülkesini ve devletini seven her birey bu savaşa karşı milli duygularla üreterek karşılık vermelidir. Bu tür baskıları bugüne kadar nasıl savuşturduysak, oynanan bu kur oyununu da firma olarak 'İnadına üretim' yaparak bozacağız" dedi.

Türkiye'ye yönelik dolar kuru üzerinden yapılan spekülatif saldırıları 'ismi konmamış bir savaş' olarak adlandırdıklarını ve kurdaki dalgalanmadan hemen sonra firma yöneticileri ile toplantı yaptıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Çeşitli entrika ve kirli oyunlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dize getiremeyen dış güçler şimdi de ekonomik saldırıya geçti. Amaçları politik ve ekonomik baskı kurup ülkemizin ekonomisini ve ticaretini zayıflatıp ülkemizi kendilerini göre dizayn etmek. Bugüne kadar birçok badire atlatan aziz milletimiz bu oyunu da bertaraf ederek ülkenin lehine çevirecektir" dedi.

Devlet tarafından alınan kararları desteklediklerini ve üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını belirten Tonkul, "Şu anda halkımız, hükümetimiz, finansman kuruluşları, iş dünyası ve bütün paydaşlar yekvücut olup bu ekonomik savaşa karşı mücadele veriyoruz. Tuğba Kuruyemiş olarak ABD'nin başlattığı kur oyunundan sonra 51 kişiyi daha işe alıp çalışan sayımızı yaklaşık 1000'e yükselttik. Yöneticilerimizle bir araya gelip 1000 kişilik ekibimizle 'inadına üretim' kararı aldık. Bununla yetinmeyip bayram stantlarımızda indirime gittik. Bize göre bu savaşta en önemli mücadele üretimi güçlendirmek. İnandığımız şekilde mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

"İhracat için çalışmalara başlandı"

Bugüne kadar üretimin tamamını yurt içine yönelik gerçekleştirdiklerini ve ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik saldırının ardından üretimi yüzde 40 oranında arttırma kararı aldıklarını belirten Tonkul, "Biz de deyim yerindeyse ülkemize karşı başlatılan ekonomik savaşa karşı savaş başlattık. Şu anda ihracata yönelik çalışmalarımız başladı. Bundan sonra yurtdışında da ticari faaliyetimiz olacak" diye konuştu. - AYDIN