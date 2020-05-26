Ünlü iş insanı ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu GREEN Park Otelleri'nin sahibi Adil Üstündağ, ticaret yaptığı iş insan Mehmet Solmaz tarafından alacağı olduğu iddiasıyla ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.

GREEN Park Otelleri'nin sahibi Adil Üstündağ, ticaret yaptığı iş insan Mehmet Solmaz tarafından alacağı olduğu iddiasıyla ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.

Otel işletmecisi ünlü iş insanı Adil Üstündağ, iş insanı Mehmet Solmaz ile yıllardır süren bir ticari ilişkisi olduğu, aralarında alacak-verecek konusunda anlaşmaya varıldığı halde Solmaz'ın alacağı kaldığını iddia ederek kendisini tehdit ettiğini belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesi sunan Adil Üstündağ, iş insanı Mehmet Solmaz'ın The Green Park Merter Otel'e ve otelin Taksim'de bulunan merkez binasına gelerek tehdit edildiğini ifade etti. Dilekçede, Mehmet Solmaz'ın "Onu öldüreceğim. Ölümü benim elimden olacak, paramı ona bırakmam. Onu geberteceğim" diyerek hem gıyabında, hem de Adil Üstündağ'ın yüzüne karşı tehditler ve hakaretler savurduğu ifade edildi. Tehdit ve hakaretlerin her geçen gün artması üzerine şikayette bulunma zorunluluğu doğduğunu belirtilerek Mehmet Solmaz hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması talep edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA