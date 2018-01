Ünlü Dizinin Yıldızı Sarhoş Olup Dağıtınca Bardan Kovuldu

Game of Thrones dizisinin yıldızı Kit Harington, New York'ta bir barda kavga edip mekandan yaka paça dışarı atıldı. New York'taki Barfly isimli barda bilardo oynamak isteyen Game Of Thrones'un Jon Snow'u, girdiği ateşli tartışmanın ardından bardan kovuldu.

DIŞARI ÇIKARTILDI

Oldukça sarhoş olan Harington, bilardo oynayanların masasına çarpıp oyunlarını bozdu, daha sonra da düşe kalka ilerleyerek masada kendi oynamak istediğini söyledi. Daha sonra içeridekilerle kavgaya tutuşan yıldız oyuncu mekanın sahipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMA YAŞAMIŞTI

Kontrolsüz davanışlar sergileyen oyuncu daha önce de kendisiyle selfie çekmek isteyen hayranlarıyla tartışmıştı."Şöhret beni çabucak ve beni rahatsız ediyor ve ben hırçın bir kişiye dönüşüyorum" diye aktris "Selfie çektirmeyi reddediyorum çünkü aksi halde bir manken gibi hissetmeye başlarsın" die konuşmuştu.