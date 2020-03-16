Umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor
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Suudi Arabistan, Türkiye, Kayseri, Umre, Güncel

Umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor

Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kayseri'deki bir yurda getirildi.

16.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:02
Umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor

Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kayseri'deki bir yurda getirildi.

Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

Bu kapsamda, Kayseri'deki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin başka yurtlara nakledilmesinin ardından umreciler, Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerinden sonra polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, dün umreden dönen vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlara yerleştirildiğini açıklamıştı.

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Umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor

Kaynak: AA

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Umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor

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