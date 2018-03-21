Ümraniye Belediyesi'nin Tartışmalı '2015 Bütçesi'

İSTANBUL, ( DHA )- ÜMRANİYE Belediyesi'nin "2015 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetveli" teklifinin, Ümraniye Belediyesi Encümeni'nin Mart 2018 oturumunda AK Partililerin oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmesi ve CHP'li meclis üyelerinin ise red oyu vermesi yeniden tartışma konusu oldu.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Ümraniye Belediyesi Başkanı Hasan Can, bugün belediye binasında bir basın açıklkaması yaptı. Başkan Can açıklamalarında CHP'nin tutumunu eleştirerek, Meclis kararlarının doğru kararlar olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Hasan Can: ' Ümraniye Belediyesi 2015 yılına ilişkin gelir gider kesin hesap cetveline ilişkin Belediye meclis kararında, hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmaktadır' dedi.

Başkan Can sözlerini şöyle sürdürdü, "Meclis görevini yapmış, yani kuluz, bize göre usül hatası yok, başkasına göre var. Ne yaparız arada bir ihtilaf varsa mahkemeye gideriz. Mahkemeye gitme hakkıda vardır. Mahkemeyede gidilmiştir. Mahkemeye gidilmeden önce idari denetime tabi tutulmuş, yani kaymakamlığa itiraz edilmiş, kaymakamlık bir usül hatası yok demiş. Sonra 10. İdare mahkemesine gidilmiş onlarda bir usül hatası yok demiş. Meclis görevini yapmıştır asıl olan bu cetvelleri görüşüp kabul etmesi, meclise gelmiştir meclis görüşmüştür. Başkanlık makamı görüş belirtmek isteyen var mıdır diye sormuştur, görüş belirtilmemişti, teklif karar olarak oy birliğiyle kabul edilmiş ve geçmiştir. Mahkemede Ali Kılıç'ın itirazını reddetmiştir. Sonrada istinaf mahkemesi böyle bir karar vermiştir. Başımızın üstünde yeri var demişiz uygulamışız."

Ümraniye Belediye Başkanı Can: "14 Şubat 2018 bize tebliğ olmuş diyor ki 30 gün içersinde bu eksiği tamamla. Eksik tamamlanmış eksik diye birşey kalmamıştır. Şimdi CHP'nin çok sayın il başkanı bu konuları bilmediği için kendisinin eline yazılıp verilen metinden okuduğu için, ikide bir 2015 bütçesi gözden kaçırılmıştır demiştir. "

"CHP, BULANIK SUDA BALIK AVLIYOR!"

Başkan Can, "Devletin hiçbir kurumuna 5 kuruş yapmamış bir belediyeyiz'diyerek, CHP senin böyle bir belediyen var mı?' sorusonu sordu ve CHP'li Belediyelerin borç batağında yüzdüğünü belirtti. CHP'ye sözlerinin sonunda yüklenen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can CHP'nin 'bulanık suda balık avladığını" açıkladı.

3 YILDIR YAŞANAN SÜREÇ

Ümraniye Belediyesi Encümeni'nin 21 Nisan 2016'da yapılan toplantısında 2016/811 sayılı karar ile bütçe teklifi incelenip aynen kabul edildi. CHP'li belediye meclis üyeleri ise teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmeden oylanıp kabul edilmesine itiraz etti ve teklife şerh koydu. Buna rağmen teklif AK Partililerin oyuyla "TEKLİF KARAR" olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Bunun üzerine CHP'li belediye meclis üyeleri, kabul edilen "2015 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetveli" kararını hukuka taşıdı. Yapılan yargılama sonrası İstanbul 10. İdare Mahkemesine "Ümraniye Belediyesi 2015 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetveli" ne ilişkin kararın hukuka ve mevzuata aykırı olmadığı yönünde kanaat getirerek davanın reddine karar verdi.

CHP'li belediye meclis üyelerinin davanın reddine dair kararı temyize götürmesi üzerine, İlgili Bölge İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin karını bozdu. ve dava konusu "Ümraniye Belediyesi 2015 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetveli" ne ilişkin Belediye Meclis Kararının iptaline karar verildi.

Son olarak "Ümraniye Belediyesi 2015 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetveli", Ümraniye Belediyesi Encümeni'nin Mart 2018 oturumunda AK Partililerin oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. CHP'li meclis üyeleri ise red oyu verdi.

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