Uluslararası İpekyolu Ağaçlandırma Projesi'nde birinci etap tamamlandı
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Uluslararası İpekyolu Ağaçlandırma Projesi'nde birinci etap tamamlandı

21.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:31
Uluslararası İpekyolu Ağaçlandırma Projesi'nde birinci etap tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, yeşil bir kent için başlattığı Uluslararası İpekyolu Ağaçlandırma Projesi'nde birinci etap tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, yeşil bir kent için başlattığı Uluslararası İpekyolu Ağaçlandırma Projesi'nde birinci etap tamamlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak, daha yeşil ve yaşanılabilir bir Mardin için kent genelinde fidan dikimine devam ediyor.

2021 yılı proje ve çalışmalarına hız veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, günde yüzlerce fidan dikimi gerçekleştirdi, son bir ayda ise yaklaşık 17 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Mardin Yeşilleniyor Projesi kapsamında Nusaybin-Kızıltepe ilçelerini birbirine bağlayan tarihi ve ekonomik olarak büyük bir öneme sahip İpek Yolu'nun yeşillendirilmesi için başlatılan Uluslararası İpekyolu Ağaçlandırma Projesi'nde birinci etap çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, Artuklu-Nusaybin yol ayrımından Nusaybin ilçesine kadar olan kısım tamamlanırken, Kızıltepe ilçesine kadar olan ikinci kısmın ise nisan ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında çeşitli türlerde yaklaşık 8 bin 500 fidan dikimi yapıldı.

Düzenli olarak bakımı ve sulaması yapılan fidanlar büyüdüğünde tarihi İpek Yolu'na ayrı bir güzellik katacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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