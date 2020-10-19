Ukrayna heyeti düşürülen uçakla ilgili İran'da görüşmelere başladı

İran'da düşürülen ve 176 kişinin öldüğü Ukrayna'ya ait Boeing 737" tipi yolcu uçağı ile ilgili Ukrayna ve İran heyetleri Tahran'da görüşmelere başladı.

İran'da düşürülen ve 176 kişinin öldüğü Ukrayna'ya ait Boeing 737" tipi yolcu uçağı ile ilgili Ukrayna ve İran heyetleri Tahran'da görüşmelere başladı.

İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen Ukrayna'ya ait Boeing 737" tipi yolcu uçağındaki 176 yolcu yaşamını yitirmişti. Bölgede büyük gerilime neden olan olayla ilgili Ukrayna tarafı İran tarafından tazminat talep etmişti. Polemiklerle geçen 7 ayın sonunda İran ve Ukrayna heyetleri Temmuz ayının sonlarına doğru bir araya gelerek olayla ilgili ilk tur görüşmelerini gerçekleştirdi. Bu istişarelerde İran, Uluslararası Havacılık Kuralları gereği tazminat ödemeyi kabul edip tüm yükümlülükleri karşılamayı kabul etmişti. Ukrayna ve İran heyeti bu kez Tahran'da bir araya geldi. Taraflar ilk turda prensip anlaşmasına varırken ikinci tur görüşmelerinde kazada yaşamını yitiren kişilerin ailelerine ödenecek tazminat tutarları ve hukuki konular üzerinde müzakereler yapılmaya başlandı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, Tahran'dan yaptığı açıklamada İran heyeti ile istişarelere başladıklarını duyurarak, "Ukrayna heyeti Tahran'a geldi ve 8 Ocak'ta düşen uçak ile ilgili müzakerelere başlıyoruz. İran tarafı uçağın kendi toprakları üzerinde düşürüldüğü gerçeğini kabul etti. Bu bir insan hatası mı yoksa yanlış hesaplamaların sonucu mu? Şimdi görevimiz bu trajedi ile ilgili tüm detayları ortaya çıkarmak. Durum ile ilgili ilerleyen müzakerelerde soruşturmanın ilerlemesi ve teknik konular, havacılık ve askeri cezai işbirlikleri ve uluslararası anlaşmaların uygulanması konuları ele alınacak" dedi.

NE OLMUŞTU

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre düşmüş ve uçaktaki 176 kişi olay yerinde ölmüştü. İran Devrim Muhafızları'nın ABD'nin, Irak'taki üslerine saldırı düzenlemesinden birkaç saat sonra Ukrayna yolcu uçağı vurulmuştu. İran Savunma Bakanlığı tarafından uçağın düşmesiyle ilgili ilk açıklamada uçağın "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan 2 füzeyle yanlışlıkla vurulduğunu savunmuştu. İran yaşanan olayın ardından sorumluluğu üstlenerek ölen yolcuların ailelerine tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK