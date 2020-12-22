U18 Turkcell Bölgesel Kros Ligi Finali Adana'da yapıldı
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U18 Turkcell Bölgesel Kros Ligi Finali Adana'da yapıldı

22.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:15
U18 Turkcell Bölgesel Kros Ligi Finali Adana'da yapıldı

U18 Turkcell Bölgesel Kros Ligi Finali, 23 şehirden 166 sporcunun katılımıyla Adana'da düzenlendi.

U18 Turkcell Bölgesel Kros Ligi Finali, 23 şehirden 166 sporcunun katılımıyla Adana'da düzenlendi.

Adana'da U18 Turkcell Bölgesel Kros Ligi Finali düzenlendi. Yüreğir Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Yolu'nda 23 şehirden 166 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarının yanında, Atletizm Federasyonu ve Yüreğir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Yarışlar sonunda dereceye giren takım ve sporcular şu şekilde oluştu:

U18 Erkekler

1. Ağrı Gençlik Spor Kulübü - 19 puan

2. Ankara Etimesgut - 21 puan

3. Kütahya Belediyespor Kulübü - 47 puan

U18 Kadınlar

1. Erzurum Karayazı Belediyesi - 11 puan

2. İstanbul BBSK - 16 puan

3. Kayseri Talas Süleymanlı - 33 puan

Erkekler 3.000 mt Ferdi

1. Enbiya Yazıcı - 8.39

2. Mervan Haykır - 8.50

3. Batuhan Eser - 8.51

Kadınlar 2.000 mt Ferd

1. Elanur Çoban - 6.26

2. Dilek Koçak - 6.30

3. Büşra Güldes - 6.33 - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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