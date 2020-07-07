Twitter BAE destekli "sahte Orta Doğu uzmanlarının" hesaplarını kapattı
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Twitter BAE destekli "sahte Orta Doğu uzmanlarının" hesaplarını kapattı

Twitter, Türkiye ve Katar'ın aleyhine yayın yapan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli "sahte Orta Doğu uzmanlarının" hesaplarını kapattı.

Twitter BAE destekli
07.07.2020 04:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 04:24

Twitter, Türkiye ve Katar'ın aleyhine yayın yapan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli "sahte Orta Doğu uzmanlarının" hesaplarını kapattı.

ABD merkezli "The Daily Beast" adlı internet sitesinin haberine göre, Twitter, Newsmax ve Washington Examiner gibi haber sitelerinde Orta Doğu hakkında "uzman" adı altında yayın yapan kişilerin hesabına ulaşımı engelledi.

Söz konusu 19 hesapta kullanılan isimlerin, geçen yıl 46 farklı yayın organında 90'dan fazla makale yayımladığı, ancak bu kişilerin "gerçek" insanlar olmadığı ortaya çıktı.

The Daily Beast'e konuşan bir Twitter yetkilisi, söz konusu hesapların, bir devlet tarafından desteklendiğine dair ellerinde somut kanıt olduğunu vurguladı.

Sahte uzmanlar Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız

Söz konusu hesapların makalelerinde BAE yanlısı görüş bildirdiği, Katar ve Türkiye'yi eleştirdiği ve İran'a daha çok yaptırım getirilmesi gibi konuları savunduğu kaydedildi.

Tüm hesaplardaki yazıların hemen hemen aynı cümlelerle yayımlandığına işaret edilirken, bu hesapları kullananların Türkiye'nin Libya'daki rolünden de rahatsız olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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