TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Yücel atandı
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TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Yücel atandı

07.11.2020 09:07 | Son Güncelleme: 07.11.2020 09:10
TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Yücel atandı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde oluşturulan Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Hasan Yücel getirildi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde oluşturulan Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Hasan Yücel getirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yücel yeni görevine 2 Kasım'da başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yücel, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Divriği İşletmesinde meslek hayatına başladı.

2011'den bu yana TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'de genel müdür olarak çalışan Yücel, üç yıldır Altın Madencileri Derneği Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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