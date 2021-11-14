TUSAŞ İletişim Başkanı Serdar Demir, kazada hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TUSAŞ İletişim Başkanı Serdar Demir, kazada hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kazada hayatını kaybeden TUSAŞ Pazarlama ve Kurumsal İletişim Başkanı Serdar Demir için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (DHA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kazada hayatını kaybeden TUSAŞ Pazarlama ve Kurumsal İletişim Başkanı Serdar Demir için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Demir'in ailesi ve yakınlarıyla TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, çalışma arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Demir, toprağa verildi.

TUSAŞ İletişim Başkanı Serdar Demir, kazada hayatını kaybetti

TUSAŞ İletişim Başkanı Serdar Demir, kazada hayatını kaybetti

TUSAŞ İletişim Başkanı Serdar Demir, kazada hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, ünlü eğitmen yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, ünlü eğitmen yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title