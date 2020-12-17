TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "Türkiye turizmde rakiplerinden daha erken toparlanacak"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turist alan ülkelerin 2019 yılının rakamlarına 2023 yılında ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin ise daha erken toparlanacağını belirterek, "Biz 2019 rakamlarını 2022'de yakalamayı hedefliyoruz.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turist alan ülkelerin 2019 yılının rakamlarına 2023 yılında ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin ise daha erken toparlanacağını belirterek, "Biz 2019 rakamlarını 2022'de yakalamayı hedefliyoruz." dedi.

Sabah Gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları" kapsamında "Turizm-Ulaştırma Paneli" gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Bağlıkaya, Rus operatörler ile görüşmelerine ve yurt dışından Türkiye'ye yönelik bakışın nasıl olduğuna dair soru üzerine, muadil pazarlara ilişkin görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

Bağlıkaya, "Hemen hemen tüm görüşmelerimizden çıkardığımız en önemli şey koridorun açık olması yani uçuşlarla ilgili sıkıntı olmaması. İkinci konu da geri dönüşte karantinaya tabi tutulmaması." diye konuştu.

İngiliz turistlerin döndüklerinde karantinaya tabi tutulacaklarının açıklanmasının İngiliz turist akışını durdurduğunu dile getiren Bağlıkaya, turizmde toparlanma için aşının çok önemli olduğunu anlattı.

Bağlıkaya, aşılamanın 15 Ocak gibi başlamasının öngörüldüğünü ancak Türkiye'nin turist aldığı çevresinde 600 milyondan fazla nüfusun bulunduğunu buna karşın aşının sınırlı olduğunu ve herkesin aşılanmasının zaman alacağını dile getirdi.

Bununla birlikte aşılamada yüzde 60 oranına ulaşılması durumda bunun aşı sürecinin yavaş yavaş sona erdiğini göstereceğini belirten Bağlıkaya, "Yüzde 60'ın aşılanması gerekiyor. Ayrıca bu aşı prosedürünün turistlerin geldiği ülkede de Türkiye'de de devam etmesi gerekiyor ki bu akış sağlansın." ifadelerini kullandı.

"Tünelin sonunda ışık göründü"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, gelecek yıl turizmde neler beklediklerine ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Beklemediğimiz, planlananın dışında bir şey olmazsa yine iç turizmle başlayacağız. Yani olmazsa olmazımız, göz bebeğimiz, yangında ilk sarıldığımız iç turizmle başlayacağız büyük ihtimalle. Aşı sürecinin devamında mayıs-haziran aylarından itibaren de Avrupa'daki ve ülkemizdeki aşılanma rakamları normal, kabul edilebilir seviyelere doğru ulaşacak. Dolayısıyla bu koridorlar açılacak ve bizim ülkemizden gelen yolculara karantina kalktığı anda hedeflenen bütün rakamları hatta daha fazlasını gerçekleştirmek mümkün."

Bağlıkaya, 2021'de vaka sayılarının düşmesi, aşı sayısının artması, test sayısının çok yüksek olması, hava yollarının açık kalması ve hedef ülkenin Türkiye'ye karantina uygulamamasıyla 2019'daki rakamların yarısının yakalanabileceğini söyledi.

Geçen yılın rakamlarına da 2022'de ulaşabilmeyi düşündüklerini dile getiren Bağlıkaya, şu açıklamalarda bulundu:

"(Turist alan ülkeler) Onların öngörüsü 2023 ve sonrası. Ancak bizde bu rakamın çok daha erken gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü biz krizlere alışığız. Mayısa kadar turizm hareketi çok az düzeyde olacak. 2021'in ikinci yarısından itibaren hızlanacağını düşünüyoruz. Çok ciddi sıkıntılı bir dönemden geçtik. Sektör hakikaten yaşamadığı sıkıntılı süreçleri yaşadı."

Bağlıkaya, tünelin sonunda ışığın göründüğünü kaydederek, "Bir ay önce umutsuzluk vardı. Şu anda en azından zamanlar, aşılamayla ilgili tarihler belli." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan