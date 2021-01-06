TÜRKSOY'da "Abay'ı Okumak" kitabı tanıtıldı ve Abay Madalyası takdim töreni düzenlendi

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatınca (TÜRKSOY) Kazak edebiyatının kurucusu, şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı münasebetiyle ilan edilen "2020 Abay Kunanbayev Yılı" kapsamında, teşkilatın hazırladığı "Abay'ı Okumak" kitabı tanıtıldı ve Abay Madalyası takdim töreni düzenlendi.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Düsen Kaseinov'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle, "Abay Kunanbayev Anma Yılı" kapsamında, teşkilatın hazırladığı ve içerisinde ozanın sözleri, eserlerine ithafen Türk dünyası ressamlarının resimlerinin yer aldığı "Abay'ı Okumak" kitabının tanıtımı yapıldı.

Bu yıl kapsamında, Abay Kunanbayev'in tanıtılması için yapılan faaliyetlere katkı sunan kişi ve kuruluşlara da "Abay Madalyası" takdim edildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla çok sayıda etkinlik düzenlendiğini, bunların verdiği ilhamla, Abay Kunanbayev'in mirasının 2020 yılı sonrasında da yaşatılacağına inandığını söyledi.

Kaseinov, "Abay, bilge, düşünür, şair, eğitimci, Kazak milli edebiyatının kurucusu, bestekar ve çevirmen olarak ülke tarihinde silinmez izler bırakmıştır. Onun şiirlerinde ve sözlerinde Kazak ulusal kimliği, yaşam biçimleri, dünya görüşü, halkın karakteri, canı, dili, dini, ruhu vücut bulmuştur." ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok ülkesinde "Abay Kunanbayev Yılı" kapsamında çeşitli faaliyetlerin hayata geçirildiğini aktaran Kaseinov, "Türkiye Cumhuriyeti, gerek halkı gerekse resmi kurumlarıyla yıl boyunca Abay'ın aziz hatırasının yaşatılması için üst düzey bir ilgiyle Türk dünyasına olan bağlılığını açık yüreklilikle ortaya koymuştur." diye konuştu.

"Tarihimizde iz bırakan şahsiyetlerimizi tanımak hepimizin görevi"

Abay Madalyası'na layık görülen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da etkinlikte konuştu.

TÜRKSOY'a teşekkür eden Çam, "Ecdadımızı, tarihimizde iz bırakan şahsiyetlerimizi, her birini ayrı ayrı tanımak, onlardan istifade etmek, onların bırakmış olduğu mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi ve vazifesidir." dedi.

Çam, resmi kurumlar ve devlet olarak bu yönde çalışmalar yapıldığını, Türk dünyasının görkemli şahsiyetlerinin dünyaya tanıtılmasının önemli olduğunu vurguladı.

"Bütün insanlığın Abay'ı okuyup, kulak vermesine ihtiyacı var"

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da konuşmasında, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, Kazak halkına hitaben söylediği "Halkımızın güçlü olmasını, büyümesini ve gelişmesini isteyen her vatandaş Abay'ı okusun, Abay'a kulak versin." sözlerini hatırlattı.

Topçu, "Hayatı boyunca haksızlığı, yanlışlığı ve adaletsizliği tenkit eden bu yolda, öz babasının dahi yanlışlarını eserlerine konu eden Abay atamız ile ilgili Aksakallımız (Nazarbayev) tarafından yapılan bu değerli nasihatin gereğini yapmaya, günümüzde Türk halkları başta olmak üzere, bütün insanlığın da okuyup kulak vermesine ihtiyacı var." diye konuştu.

TÜRKSOY'un, 2020 yılını "Abay Kunanbayev Yılı" ilan ederek, ozanın daha iyi tanınmasına ve anlaşılmasına vesile olduğunu vurgulayan Topçu, şahsına layık görülen "Abay Madalyası" için de teşkilata teşekkürlerini iletti.

"Abay, Kazak milli kimliğiyle özdeşleşmiş durumdadır"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de yüzyıllardır birbirinden ayrı kalan Türklerin birbirine yakınlaşmasında tarih, kültür, dil ve din birliğinin önemli rol oynadığına işaret ederek, her bir halkın gönül dünyasını derinden etkileyen büyük şahsiyetlerin, diğer Türk halklarınca tanınmasının da Türk dünyasının ortak değerler etrafında kenetlenmesinde önemli etken olduğunu kaydetti.

2020'de doğumunun 175. yılını kutladıkları Kunanbayev'in, Kazakistan ve Türk Dünyası için önemine değinen Saparbekuly, "Abay, Kazak milli kimliğiyle özdeşleşmiş durumdadır. Esasında biz Abay'ı tanımakla kendimizi tanıyoruz ve ulusal kimliğimizi de korumuş oluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından ünlü Kazak aydını Abay Kunanbayev'in sözlerinin yanı sıra eserlerine ithafen Türk Dünyası ressamlarının resimlerinin yer aldığı "Abay'ı Okumak" kitabının tanıtımı yapıldı.

Abay Madalyası'na, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muhittin Şimşek, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, TRT Avaz Koordinatörü Sedat Sağırkaya, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve Heykeltıraşlar Murat Mansurov ile Kambar Omarov layık görüldü.

Etkinlik, günün anısına çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci