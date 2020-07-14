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TÜRKONFED'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği üzere, Türk Milleti her zaman, milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.

TÜRKONFED'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
14.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:51

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği üzere, Türk Milleti her zaman, milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Toplumun her kesiminde derin izler bırakan darbe girişimi karşısında iş dünyası olarak yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadık." ifadelerine yer verdi.

TÜRKONFED, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Türkiye'nin siyaset ve ekonomi alanında dünyada sergileyebileceği gücün en etkin kaynaklarının, demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler toplumu olma nitelikleri olduğunu bildirildi.

Bu değerlere yönelen bir saldırı olan, FETÖ ve iş birlikçileri tarafından başlatılan hain darbe teşebbüsünün, demokrasiye olan inanç, millet iradesine bağlılık ve toplumsal birliktelik ile bertaraf edildiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu uğurda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımıza minnet ve şükran duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği üzere, Türk Milleti her zaman, milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Küresel ekonomide ve içeride yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin görece az etkilenmesinde, iş dünyasının da katkıları büyüktür.

Toplumun her kesiminde derin izler bırakan darbe girişimi karşısında iş dünyası olarak yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadık. Belirsizlik ve endişelere rağmen ülkemizin potansiyeline inandık, yerli üretime, teknolojiye ve Ar-Ge'ye yönelik yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürdük. Ülkemize, ekonomimize ve toplumsal refaha katkı vermeye devam ettik. Ekonomimizin sürdürülebilir kalkınma odaklı yeni bir hikaye yazması için de üç önemli tuzaktan, 'Orta Gelir, Orta Demokrasi ve Orta Eğitim' tuzaklarından kurtulmamız gerektiğini aktardık.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin toplumsal yapılarında da gördüğümüz üzere bir ülkede ekonomik refah ve demokrasinin gerekli ve yeterli şartı, fikirlerini özgürce ifade eden örgütlü toplumdur. Sivil toplumun gelişmesi demokrasileri güçlendirirken, gelişmiş demokrasilerde sivil toplumun güçlenmesi, refaha giden yolun kapısını aralamaktadır."

TÜRKONFED açıklamasında, 15 Temmuz'da gösterilen dayanışma ruhunun, ekonomik ve toplumsal refah için de ortak akıl ve ortak vizyonla harekete geçirebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Bu bakış açısıyla Cumhuriyet değerlerini ve evrensel demokratik ilkeleri savunmaya, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için her zorlukta tek nefes olmayı başarabilen tüm vatandaşlarımızın Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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