TÜRKONFED Başkanı Turan: "KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm finansmanına ulaşmalarını istiyoruz"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, KOBİ'lerin, yeşil dönüşüm finansmanına ulaşmalarını sağlamak istediklerini belirtti.

Turan, TÜRKONFED'in 17'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği sohbet toplantısında, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynakların azalması gibi yerküreye ilişkin sorunların artık sürdürülemez hale geldiğini söyledi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'na işaret eden Turan, bu kapsamda ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrılması, temiz-erişilebilir ve güvenli enerji, temiz-döngüsel ekonomi için sürdürülebilir sanayi gibi bir dizi hedef bulunduğuna dikkati çekti.

Yeşil ekonomiye geçişi esas alan, dijitalleşmeyi bir kaldıraç olarak kullanan, yeni girişimleri destekleyen, araştırma-geliştirme çalışmalarının önünü açan, KOBİ'lerin direncini artıran ve kapasitelerini geliştiren, küresel ekonomide etkin bir aktör olmayı hedefleyen yeni bir ufka ve stratejiye ihtiyaç olduğunu dile getiren Turan, "Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinde KOBİ'ler perspektifiyle ele alınması ve ülkemizin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak uygulaması, yeşil dönüşümün yaratacağı verimlilik artışıyla rekabetçilikte oyunun içinde kalmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Turan, KOBİ'lerde yeşil dönüşüm yapmak istediklerini belirterek, kaynak israfının önlenmesi için yeşil dönüşümün önemli olduğunu kaydetti.

Üreticiyi korumak istediklerini vurgulayan Turan, "Türkiye'de KOBİ'lerimizi, Avrupa Birliği'ne ihracat yapan firmalar haline getirmek ve onların yeşil dönüşüm finansmanına ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. Çünkü bu süreçte yeşil üretim yapmayan şirketlerin geleceğe kalmalarına imkan yok. Böylece KOBİ'lerin üretim kapasiteleri artacak ve global hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri

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